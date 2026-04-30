Marché Vert et trouvailles

Le 31 mai, de 10h à 15h, venez prendre part au Marché vert & trouvailles, une journée rassembleuse à saveur environnementale ! Au cœur de l’événement : la distribution gratuite d’arbres, de plants de légumes et de semences pour encourager chacun à verdir son quotidien.

Autour de cette initiative, découvrez un marché aux puces, des kiosques de marchands locaux et une friperie éphémère, le tout dans une ambiance conviviale axée sur la réutilisation et la consommation responsable.

Une zone famille avec jeux gonflables et animation, ainsi qu’un atelier de plantation, viendront compléter cette journée pensée pour toute la communauté.