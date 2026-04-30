Marché Vert et trouvailles
Le 31 mai, de 10h à 15h, venez prendre part au Marché vert & trouvailles, une journée rassembleuse à saveur environnementale ! Au cœur de l’événement : la distribution gratuite d’arbres, de plants de légumes et de semences pour encourager chacun à verdir son quotidien.
Autour de cette initiative, découvrez un marché aux puces, des kiosques de marchands locaux et une friperie éphémère, le tout dans une ambiance conviviale axée sur la réutilisation et la consommation responsable.
Une zone famille avec jeux gonflables et animation, ainsi qu’un atelier de plantation, viendront compléter cette journée pensée pour toute la communauté.
Kiosques des marchands
Vous êtes un marchand local et souhaitez faire découvrir vos produits ou services à la communauté? Le Marché vert & trouvailles est l’occasion idéale pour vous faire connaître, échanger avec les citoyens et contribuer à faire rayonner nos entreprises d’ici.
Réservez votre place dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription.
Marché aux puces
Envie de faire du tri et de donner une seconde vie à vos objets? Profitez du grand bazar municipal pour réserver votre table au marché aux puces, directement au parc des loisirs. Que ce soit pour vendre, échanger ou simplement participer à l’ambiance, c’est l’occasion parfaite de vous joindre à l’événement!
Réservez votre place dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription.
Friperie Éphémère
En collaboration avec la MDJ La Zone, une friperie éphémère prendra vie lors du Marché vert & trouvailles! Vous êtes invités à faire le tri dans vos vêtements et à venir les déposer à la Maison des jeunes durant les heures d’ouverture lundi au jeudi de 15h30 à 20h30.
Une belle façon de faire le ménage du printemps tout en donnant une seconde vie à vos vêtements et en soutenant la MDJ dans le financement de ses activités.
Zone famille
Une foule d’activités attendent les petits (et les grands!) dans notre zone famille!
Jeux gonflables | animation | canon à mousse
Une zone pensée pour s’amuser, rire et créer de beaux souvenirs en famille!
Inauguration du frigo partage
Vous êtes invités à venir souligner l’inauguration de notre frigo partage, un projet rassembleur qui vise à encourager l’entraide, le partage et la réduction du gaspillage alimentaire dans notre communauté. Joignez-vous à nous pour découvrir cet espace, échanger et célébrer ensemble cette belle initiative citoyenne.
On vous attend en grand nombre!
Jardinage collectif
Vous êtes invités à venir souligner le lancement des bacs de jardinage collectif, un projet qui vise à cultiver bien plus que des légumes : des liens, du partage et un sentiment d’appartenance à notre communauté. Sur place, les citoyens pourront participer en plantant des plants et des semis directement dans les bacs. Une belle occasion de mettre les mains dans la terre et de contribuer concrètement à ce projet collectif.
On vous attend!
Pique-nique des voisins
Apportez votre lunch, votre couverture et venez profiter d’un moment simple et rassembleur en plein cœur du Marché vert & trouvailles!
Installez-vous en famille ou entre amis, profitez de l’ambiance du site et prenez le temps de savourer la journée. Une belle occasion de se retrouver, de relaxer et de partager un bon repas en plein air.
On vous attend!
Une journée à ne pas manquer!
Informations :
418 823-2239 poste 105
Courriel : loisirs@sainttitedescaps.com
31 mai / 10h00 – 15h00 / PARC DES LOISIRS
Surveillez la page Facebook des loisirs de la municipalité pour l’horaire et les activités.