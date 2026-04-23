Encan chinois!

Une soirée rassembleuse et généreuse pour la communauté

Le 21 mars 2026, un encan chinois a rassemblé la communauté dans une ambiance solidaire et festive pour soutenir plusieurs organismes de notre milieu.

Au-delà de l’événement, c’est toute la force de notre communauté qui s’est exprimée. Une communauté présente, engagée et mobilisée, où chacun contribue à sa façon à faire une réelle différence.

À travers cette initiative, le nouveau conseil municipal réaffirme son engagement à soutenir activement les organismes du milieu, à favoriser la proximité et à multiplier les occasions de se rassembler. Parce que c’est ensemble que l’on fait vivre, évoluer et grandir notre communauté. Oser, innover et sortir des sentiers battus font partie de cette volonté de bâtir un milieu unique, dynamique et riche en vitalité.

Grâce à la générosité de tous, un montant total de 23 934,91 $ sera redistribué à la Maison des jeunes La Zone, au Comité des loisirs et à la Bibliothèque Emma-Duclos.

Un immense merci à tous nos partenaires et bénévoles pour leur précieuse contribution.

Votre implication est au cœur de cette réussite collective.

Merci à tous d’avoir contribué à cette belle démonstration de solidarité… et on se donne rendez-vous dans 4 ans