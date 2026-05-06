Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc

Du 17 mai au 5 juin

La Municipalité informe les citoyens qu’une opération de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc aura lieu du 17 mai au 5 juin afin d’améliorer la qualité du réseau et de l’eau potable.

Ces travaux consistent à augmenter temporairement la vitesse de circulation de l’eau dans les conduites afin d’évacuer les dépôts et particules pouvant s’y accumuler. L’eau est ensuite expulsée par les bornes d’incendie selon des séquences de rinçage planifiées.

Impacts possibles durant les travaux

Pendant cette période, certains citoyens pourraient observer :

· une baisse temporaire de la pression d’eau ;

· une interruption temporaire du service ;

· une eau colorée ou blanchâtre.

Il est recommandé de vérifier la couleur de l’eau avant utilisation.

Que faire si l’eau est colorée ?

Si votre eau devient colorée ou blanchâtre, la Municipalité recommande de laisser couler l’eau froide du bain jusqu’à ce qu’elle redevienne claire.

Il est également conseillé de :

· vérifier l’eau avant d’utiliser les appareils alimentés à l’eau ;

· éviter le lavage des vêtements durant les périodes de nettoyage ;

· éviter l’utilisation de javel si l’eau est colorée afin de prévenir les taches ;

· contacter la Municipalité avant toute utilisation importante d’eau potable, comme le remplissage d’une piscine.

Les opérations de lavage peuvent être effectuées en dehors des heures de nettoyage, soit entre 18 h et 7 h 30 ainsi qu’en tout temps durant la fin de semaine.