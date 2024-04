Ma vie sur la Côte recrute!

Contributeurs.trices bénévoles et Allié.e.s des aînés recherchés!

Comité Vie communautaire

Citoyennes et citoyens de tous âges recherchés pour des communautés inclusives!

Mettre en place des activités, événements et actions tal que le Salon des Aînés de la Côte, des espaces accueillants intergénérationnels, des comités citoyens vous interpelle? Envie de créer des communautés où la participation sociale et la contribution des aînés sont mis en valeur?

Comité Communications

Vous avez l’oeil pour mettre en images des concepts ou des événements? Une plume créative et une orthographe (presque) sans faute?

Graphistes, rédacteurs et édimestres en herbe ou d’expérience sont recherchés pour soutenir les communications de la démarche Ma vie sur la Côte cueillette d’informations pour l’agenda communautaire, couverture d’événements sur la Côte, infolettre, page Facebook, campagnes de promotion et plus encore !

Prenez Votre place dans l’aventure avec nous!

Faites-nous connaître votre intérêt d’ici le 1er mai à: maviesurfacotellassociationbenevolech.com

Soirée d’information à venir

418 827-8780

poste 104, Mylène Beauregard

poste 106, Jean-François Léger