Changement de jour de collecte des ordures

La Municipalité de Saint-Tite-des-Caps informe les citoyens qu’à compter du 17 juin 2026, la collecte des ordures se fera désormais le mercredi plutôt que le vendredi. 𝐂𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬’𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐛𝐚𝐜𝐬 𝐫𝐨𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮’𝐚𝐮𝐱 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱.

Nous sommes conscients qu’un changement d’habitude comme celui-ci peut nécessiter une période d’adaptation. Nous vous remercions sincèrement de votre compréhension, de votre collaboration et de votre indulgence durant cette transition.