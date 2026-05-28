Partager, c’est prendre soin de notre communauté !

La mission de l’initiative

Créer un lieu permettant aux citoyens de partager nourriture et denrées, où chacun peut donner ou recevoir sans jugement, afin de favoriser l’entraide, de réduire le gaspillage alimentaire et de renforcer les liens humains au sein de notre communauté.

Chaque petit geste peut faire une différence dans la vie des citoyens d’ici. Que ce soit un surplus d’épicerie, des denrées oubliées au garde-manger ou une portion préparée avec soin, il existe plusieurs façons simples et accessibles de contribuer au Frigo-Partage.

Guide de bonnes pratiques

À partager avec plaisir

Fruits et légumes entiers

Oeufs et produits laitiers

Denrées sèches

Conserves commerciales

Mets préparés du commerce

Produits maisons (svp indiquer):

Nom du produit

Date de mise en portion

Si possible, fournir une description des aliments utilisés pour les allergies

Ne pas partager

Viandes, poissons et fruits de mer crus

Denrées périssables entamées

Aliments dont on ne connait pas les détails de conservation et dates de péremption

Besoin de plus d’aide ?

Le frigo-partage est un premier coup de pouce. D’autres ressources peuvent vous aider.

Composer le : 211

Pour connaitre des ressources d’aide près de chez vous.

Composer le : 811 option 2

Pour obtenir du soutien psychosocial.

Une initiative de:

Municipalité de Saint-Tite-des-Caps

En collaboration avec:

Agir et Vivre Ensemble Côte-de-Beaupré