Frigo-Partage
Partager, c’est prendre soin de notre communauté !
La mission de l’initiative
Créer un lieu permettant aux citoyens de partager nourriture et denrées, où chacun peut donner ou recevoir sans jugement, afin de favoriser l’entraide, de réduire le gaspillage alimentaire et de renforcer les liens humains au sein de notre communauté.
Chaque petit geste peut faire une différence dans la vie des citoyens d’ici. Que ce soit un surplus d’épicerie, des denrées oubliées au garde-manger ou une portion préparée avec soin, il existe plusieurs façons simples et accessibles de contribuer au Frigo-Partage.
Guide de bonnes pratiques
À partager avec plaisir
- Fruits et légumes entiers
- Oeufs et produits laitiers
- Denrées sèches
- Conserves commerciales
- Mets préparés du commerce
Produits maisons (svp indiquer):
- Nom du produit
- Date de mise en portion
- Si possible, fournir une description des aliments utilisés pour les allergies
Ne pas partager
- Viandes, poissons et fruits de mer crus
- Denrées périssables entamées
- Aliments dont on ne connait pas les détails de conservation et dates de péremption
Besoin de plus d’aide ?
Le frigo-partage est un premier coup de pouce. D’autres ressources peuvent vous aider.
Composer le : 211
Pour connaitre des ressources d’aide près de chez vous.
Composer le : 811 option 2
Pour obtenir du soutien psychosocial.
Une initiative de:
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
En collaboration avec:
Agir et Vivre Ensemble Côte-de-Beaupré