Frigo-Partage

Partager, c’est prendre soin de notre communauté !

La mission de l’initiative

Créer un lieu permettant aux citoyens de partager nourriture et denrées, où chacun peut donner ou recevoir sans jugement, afin de favoriser l’entraide, de réduire le gaspillage alimentaire et de renforcer les liens humains au sein de notre communauté.

Chaque petit geste peut faire une différence dans la vie des citoyens d’ici. Que ce soit un surplus d’épicerie, des denrées oubliées au garde-manger ou une portion préparée avec soin, il existe plusieurs façons simples et accessibles de contribuer au Frigo-Partage.

Guide de bonnes pratiques

À partager avec plaisir

  • Fruits et légumes entiers
  • Oeufs et produits laitiers
  • Denrées sèches
  • Conserves commerciales
  • Mets préparés du commerce

Produits maisons (svp indiquer):

  • Nom du produit
  • Date de mise en portion
  • Si possible, fournir une description des aliments utilisés pour les allergies

Ne pas partager

  • Viandes, poissons et fruits de mer crus
  • Denrées périssables entamées
  • Aliments dont on ne connait pas les détails de conservation et dates de péremption

Besoin de plus d’aide ?

Le frigo-partage est un premier coup de pouce. D’autres ressources peuvent vous aider.

Composer le : 211
Pour connaitre des ressources d’aide près de chez vous.

Composer le : 811 option 2
Pour obtenir du soutien psychosocial.

Une initiative de:
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps

En collaboration avec:
Agir et Vivre Ensemble Côte-de-Beaupré

Sans gêne, prenez si vous en avez besoin

Le Frigo-Partage est un espace d’entraide accessible à tous et ce sans jugement. Que ce soit pour traverser une période plus difficile, alléger l’épicerie de la semaine ou simplement recevoir un petit coup de pouce, cette initiative est là pour notre communauté. Ici, l’entraide passe avant le jugement.

Accessible en tout temps

Situé au Parc des loisirs
269 A, avenue Royale
Saint-Tite-des-Caps

Screenshot

Frigo-Partage 1

Catégorie: Initiative citoyennePublié le : 28/05/26

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