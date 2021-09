Élections municipales du 7 novembre 2021

Le 7 novembre prochain des élections se tiendront dans la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, voici quelques informations utiles pour tous les citoyens de la municipalité.

Avis public d’élection, cliquez ici.

Avis public de révision de la liste électorale, cliquez ici. Disponible vers le 8 octobre.

Avis public du scrutin afin de connaitre les candidats en élection, cliquez ici. Disponible à compter du 4 octobre.

Pour les futurs candidats, vous pouvez vous procurer les formulaires requis ainsi que le guide pour se porter candidat au bureau du Président d’élection, ou télécharger les différents documents ici:

– Guide Poser sa candidature aux élections municipales.

– Formulaire Déclaration de candidature, Municipalité de moins de 5 000 habitants.

– Formulaire Demande de reconnaissance d’une équipe.

Informations importantes sur son droit de vote, et comment voter, cliquez ici.

Pour voter vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste électorale.

Vers le 12 octobre 2021, un avis d’inscription et/ou de non-inscription sera envoyé à chaque adresse civique de la Municipalité. Il est de votre responsabilité de vérifier que l’information présenté dans cet avis y soit inscrit correctement. Si des modifications doivent être effectuées (Inscription, Correction ou Radiation), vous devrez vous présenter devant la commission de révision aux dates et heures suivantes:

Révision de la liste électorale: Au 5 rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps (Hôtel de ville)

Jeudi le 21 octobre 2021 de 19h à 22h

Vendredi 22 octobre 2021 de 14h30 à 17h30

Vote par correspondance: Votre demande doit être faite verbalement ou par écrit avant le 27 octobre 2021 auprès du Président d’élection. Les trousses de votation seront envoyées à compter du 11 octobre 2021 et les bulletins de vote remplis devront être reçus au bureau du Président d’élection avant le 5 novembre 2021 à 16h30. Pour de plus amples renseignements et savoir si vous êtes admissibles au vote par correspondance, cliquez ici.

Vote par anticipation: Dimanche le 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h, au 5 rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps.

Vote le jour du scrutin: Dimanche le 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h, au 232 avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps.

Pour obtenir de l’information supplémentaire, vous pouvez communiquer par téléphone au 418-823-2239 ou vous présentez en personne au 5 rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps:

Marc Lachance, Président d’élection

Gabrielle Leclerc, Secrétaire d’élection