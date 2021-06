Travaux d’entretien du réseau d’eau potable – 28 et 29 juin 2021

Pour les utilisateurs du réseau d’aqueduc de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, prenez note que des travaux d’entretien sur les équipements de pompage du puits souterrain seront effectués le lundi 28 juin ainsi que le mardi 29 juin 2021. Pour éviter tout problème d’approvisionnement en eau potable nous vous demandons de réduire votre consommation d’Eau potable au minimum et de repousser toute consommation non urgente durant cette période. Prenez également note que durant ces 2 jours les jeux d’eau seront mis hors service.

Vous pouvez consulter l’avis en cliquant ici.

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la Municipalité sur les heures de bureaux, soit du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h.