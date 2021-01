Pandémie de Covid-19 – Accès à l’Hôtel de ville – Mise à jour le 7 janvier 2021

La situation de pandémie de Covid-19 oblige la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps à prendre des mesures afin de protéger ses citoyens ainsi que ses employés municipaux. À cet effet, la Municipalité se doit de respecter les directives émises, donc l’accès à l’hôtel de ville sera interdit aux publics jusqu’au 8 février 2021. Les employés seront tous malgré tout au travail et à votre service comme à l’habitude mais seront pour la majorité du temps en télétravail, donc la façon de nous rejoindre sera par téléphone et laisser un message sur les boites vocales de chacun, ou par courriel à l’adresse de chacun. Nous retournerons les messages dans les meilleurs délais possible. Il est primordiale que tous respectent les nouvelles mesures mises en place par nos gouvernements afin de protéger la santé des employés ainsi que des citoyens.

Pour connaitre les mesures et directives à respecter pour avoir accès à l’Hôtel de ville, cliquez ici.

Pour en connaître davantage en lien avec le Centre des loisirs, cliquez ici.

Vous avez des documents à déposer à nos bureaux? Utilisez la boîte d’accès extérieure sécurisée, cliquez ici.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. Ne soyons pas égoïste, pensons aux autres! Si nous respectons toutes les consignes et directives, nous protègerons la santé de tous, et augmentons les chances d’un retour à la normale rapidement!