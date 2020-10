Convocation séance régulière du Conseil – 2 novembre 2020 à huis clos, sois sans public.

La Municipalité de Saint-Tite-des-Caps tiendra sa prochaine séance régulière du Conseil à huis clos, sois sans public.

Quand: Lundi le 2 novembre 2020

Heure: 20h00

Endroit: Hôtel de ville, Salle du Conseil, au 5 rue Leclerc

Pour voir l’avis de convocation et les points qui seront traités à cette séance régulière, cliquez ici.

Disponible quelques jours avant la séance régulière.

Prenez note qu’en raison de la tenue de cette rencontre à huis clos, et dans un but de transparence et ainsi donner accès aux citoyens à poser leur question, vous pouvez faire parvenir toutes vos questions en lien avec cette séance régulière du Conseil par écrit à l’adresse courriel suivante: mlachance@sainttitedescaps.com, et ce avant 15h le jour de la rencontre. Prenez soin d’inscrire en objet de votre courriel: Question pour le Conseil municipal. Vos questions seront répondues lors de la séance régulière en soirée et diffusé avec l’enregistrement de cette même séance.

Étant donné qu’exceptionnellement et dû aux directives de prévention émises par les instances gouvernementales et le MAMH en lien avec la pandémie de Covid-19, les séances qui ont lieux à huis clos, donc sans public, sont enregistré de façon audio.

Soyez assurés que toute l’information est transmise aussitôt que possible après ces rencontres. Et c’est d’ailleurs, selon l’arrêté # 2020-029 adopté le 26 avril 2020, que la municipalité rend disponible l’enregistrement de ces séances du Conseil municipal.

En ce sens, voici les enregistrements:

– séance régulière du 4 mai 2020, vous trouverez l’enregistrement en cliquant ici.

– séance régulière du 1er juin 2020, vous trouverez l’enregistrement ici.

Partie 1, Partie 2

-séance régulière du 6 juillet 2020, vous trouverez l’enregistrement en cliquant ici.

-séance régulière du 5 octobre 2020, vous trouverez l’enregistrement en cliquant ici. Partie 1, Partie 2, Partie 3

Disponible quelques jours après la séance du Conseil.