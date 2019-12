Ensemble pour la famille et les ainés de la Côte-de-Beaupré – La Municipalité de Saint-Tite-des-Caps est pro-active

La municipalité de Saint-Tite-des-Caps souhaite favoriser le mieux-être et la qualité de vie des familles et des aînés de son milieu. Pour cela, elle s’implique dans l’élaboration d’une première Politique de la famille et des aînés (PFA) reconnue par le ministère de la Famille visant également l’implantation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Elle le fait conjointement avec la MRC et 5 autres municipalités de la Côte-de-Beaupré.

Pour prendre connaissance du nouveau document de cette politique familiale et du plan d’action en découlant, cliquez ici.

Merci !