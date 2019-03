Sondage – Baseball: Donnez votre opinion !

En 2018, les municipalités de Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim, Saint-Tite-des-Caps et Sainte-Anne-de-Beaupré ont organisé des cliniques de baseball avec un enseignant certifié. Le but était d’initier les enfants et pour d’autres se perfectionner.

Les mêmes municipalités aimeraient répéter l’expérience en 2019, mais avec quelques changements. Nous aimerions que vous répondiez à ces questions, qui nous aiderons à prendre des orientations relativement à cette activité.

Une analyse sera faite de vos réponses afin de voir ce qui peut être offert en 2019.

Complétez ce court sondage avant le 10 avril en cliquant sur le lien suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/Sbaseball

Ou pour la version PDF, cliquez ici.

Merci de participer en grand nombre!