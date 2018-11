Lancement d’une consultation publique – Politique familiale et des ainés

Lancement d’une consultation publique dans le cadre de la politique familiale et de la démarche »Municipalité amie des ainés »

Dans le cadre de la démarche menant à la réalisation de Politiques familiales (PFM) et Municipalités amies des ainés (MADA) que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, en collaboration avec la MRC de la Côte-de-Beaupré et d’autres municipalités de la Côte-de-Beaupré, a entamé, nous avons le plaisirs de lancer une vaste consultation publique afin que les citoyens de la Municipalité puissent exprimer leurs attentes et leurs besoins relatifs à plusieurs champs d’intervention. Cette consultation publique se veut une façon de connaitre la vision de nos citoyens afin de nous aider dans l’élaboration d’une politique familiale et des ainés. Le tout dans le but que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps puisse se développer et s’épanouir selon vos attentes.

Pour consulter le communiquer de la Municipalité, cliquez ici.

Pour participer à cette consultation publique en ligne:

Pour avoir accès au sondage sur la famille, cliquez ici.

Pour avoir accès au sondage sur les ainés, cliquez ici.

Des formulaires seront aussi disponible au bureau de l’hôtel de ville, situé au 5 rue Leclerc à Saint-Tite-des-Caps, ou au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré situé au 3 rue de la Seigneurie à Chateau-Richer.

Participez en grand nombre, c’est important !Contribuez au portrait de l’offre de loisirs et aidez votre municipalité à améliorer la qualité et l’accessibilité de ses services!