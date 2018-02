Traverse de piétons – Soyez vigilent!

En 2015, la Municipalité a procédé au lignage et à l’installation de panneaux de signalisation pour une nouvelle traverse de piétons/écoliers sur la rue Leclerc, à l’angle de l’avenue Marcel-Legendre.

Cette démarche a été effectuée dans le but de sécuriser la traversée des piétons et surtout des écoliers qui se rendent et reviennent de l’école primaire Caps-des Neiges II, ainsi que des nombreux enfants qui se rendent au parc des loisirs situé à proximité. Plusieurs automobilistes semblent ignorer les règles de sécurité à l’approche d’une traverse de piétons, ce qui rend très dangereux la traversée pour certains enfants. Dans le but de sensibiliser automobilistes et piétons à la sécurité entourant une traverse de piétons, nous vous suggérons certains outils à consulter:

Signet explicatif: Cliquez ici.

Vidéo explicatif: Cliquez ici.

De plus dans les prochaines semaines, les policiers de la Sureté du Québec feront plusieurs intervention dans le secteur de la rue Leclerc afin de faire respecter les règles de sécurité du secteur, autant pour la limite de vitesse qui est de 30 km/h sur toute la longueur de la rue Leclerc que pour assurer la sécurité aux abords de la traverse de piétons.

Soyez donc vigilent et prudent, partagez la route!