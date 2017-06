Embauche d’une nouvelle responsable de l’urbanisme

La Municipalité de Saint-Tite-des-Caps est fière d’annoncer qu’elle a embauché une nouvelle personne responsable de l’urbanisme en la personne de monsieur Michel Thibodeau. Monsieur Thibodeau à fait ses études en urbanisme et possède plusieurs années d’expérience comme inspecteur dans ce domaine. Il saura donc répondre à toutes vos questions et pourra vous accompagner adéquatement dans tous vos projets.

Vous pouvez donc venir rencontrer monsieur Thibodeau à son bureau, mais nous vous conseillons de prendre un rendez-vous avec lui au préalable et ce, afin d’assurer un meilleur accompagnement dans votre dossier.

Son horaire de travail est du lundi au vendredi du 8h à midi et de 13h à 16h.

Nous vous rappelons que pour tous travaux, petits ou grands, il est obligatoire d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation au préalable, sinon des sanctions pourraient être prises.

Merci de votre collaboration!