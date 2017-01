Municipalité Saint-Tite-des-Caps

La Municipalité est fière de vous annoncer qu’elle s’est de nouveau entendue avec un professeur de yoga afin de donner des cours ici à Saint-Tite-des‑Caps à l’hiver 2017.

Madame Lise Riel est certifiée en viniyoga, en yoga thérapie et en yoga sur chaise et compte dans son bagage plusieurs années d’expérience. Madame Riel donne déjà des cours à Ste-Anne-de‑Beaupré, à Boischatel, Saint-Joachim et à St‑Ferréol-les-Neiges.

Donc, nous lançons une série de 12 cours et ce, à compter de la semaine du 23 janvier 2017. Au choix, tous les mardis de 18h à 19h ou tous les vendredis de 16h15 à 17h15 au Centre des loisirs situé au 232 avenue Royale, au coût de 80 $ par inscription.

Pour voir le formulaire, cliquez ici.

Donc bienvenue à tous les intéressés!