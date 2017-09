Offre d’emploi – Garde pour le déneigement

La Municipalité de Saint-Tite-des-Caps est à la recherche d’un ou d’une personne afin d’assurer la garde et le déneigement pour l’hiver 2017-2018.

Si vous croyez avoir les qualifications nécessaires, qu’un nouveau défi vous intéresse et que vous voulez plus de détails, cliquez ici.

Faites parvenir votre candidature le plus rapidement possible, soit en personne au bureau de l’Hôtel de ville situé au 5 rue Leclerc ou par courriel à l’adresse suivante: mlachance@sainttitedescaps.com.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.